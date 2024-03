Gaza | caos aiuti umanitari Cnn | “Beni respinti da Israele in maniera arbitraria”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane ostacolano l'invio dicon criteri "arbitrari e contraddittori". Lo afferma la Cnn, dopo aver sentito oltre una ventina di operatori. Fra idal Cogat, l'ente israeliano di coordinamento per i territori palestinesi, responsabile per il passaggio degli, figurano anestetici e macchine per