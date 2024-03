(Di domenica 3 marzo 2024) Bloccati anestetici, medicine per il cancro, sacchi a pelo, stampelle e anche datteri Le autorità israeliane ostacolano l'invio dicon criteri "arbitrari e contraddittori". Lo afferma la Cnn, dopo aver sentito oltre una ventina di operatori. Fra idal Cogat, l'ente israeliano di coordinamento per i territori palestinesi,

I legislatori britannici hanno chiesto un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas . Ma We... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Diplomatici americani: Israele non bersagli i poliziotti di Hamas che accompagnano la distribuzione di aiuti (corriere)

Bloccati anestetici, medicine per il cancro, sacchi a pelo, stampelle e anche datteri Le autorità israeliane ostacolano l'invio di aiuti umanitari a Gaza con ... (sbircialanotizia)

Gaza, caos aiuti umanitari. Cnn: "Beni respinti da Israele in maniera arbitraria": (Adnkronos) - Le autorità israeliane ostacolano l'invio di aiuti umanitari a Gaza con criteri "arbitrari e contraddittori". Lo afferma la Cnn, dopo aver sentito oltre una ventina di operatori ...reggiotv

Gaza, la morte è ovunque: uno straordinario reportage: È un reportage emozionante. Uno spaccato di vita e, soprattutto, di morte, nell’inferno in terra chiamato Gaza. Leggetelo con la dovuta partecipazione emotiva.globalist

USA / SI ASTENGONO ALL’ONU, COMPLICI DEL GENOCIDIO: A parole gli Stati Uniti proclamano il loro dolore per le vittime civili a Gaza, discutono di un possibile cessare il fuoco e chiedono i 2 Stati, come ha appena annunciato Joe Biden in compagnia ...lavocedellevoci