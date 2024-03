Gaza | 14 parlamentari italiani in “missione” al valico di Rafah | “Il governo rispetti gli impegni e lavori per un cessate il fuoco immediato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Più di metà degli edifici è stato distrutto, i bombardamenti impediscono la distribuzione di aiuti e l’installazione di apparecchiature mediche. Ci sono persone che non mangiano da decine di giorni, alcuni si alimentano con il mangime per gli animali, anche scaduto. Il sistema sanitario non esiste più e malati e feriti non possono essere curati”. È del deputato Pd Andrea Orlando il primo, drammatico racconto che arriva dalla delegazione di 14dell’opposizione, componenti dell’Intergruppo per la Palestina, volata al Cairo per incontrare i rappresentanti di varie ong – da Oxfam a Medici senza frontiere – attive adall’inizio dei bombardamenti israeliani. Dalla capitale egiziana il gruppo partirà per ildi(l’accesso sud alla Striscia), dove contano di arrivare martedì mattina. L’obiettivo ...