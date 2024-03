Gasperini | “Siamo stati superiori | ma paghiamo gli episodi e il risultato ci va male”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo. “Ci sonocinque minuti negativi,parecchio negativamente l’o del rigore, ma non abbiamo fattoneanche nel secondo tempo. Ilci va”. Mastica amaro Gian Pierodopo la sconfitta interna per 1-2 della sua Atalanta contro il Bologna: in conferenza stampa ha commentato così ilmaturato nel match della 27ª giornata di Serie A 2023/24. “Abbiamo subito due gol in poco tempo e abbiamo reagito bene, anche nel secondo tempo, specie nel primo quarto d’ora. Globalmente abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo temponettamente”. Atalanta-Bologna, la conferenza stampa diIl rendimento della squadra: ...