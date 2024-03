Gasperini | «Contro il Bologna non come l’Inter! C’è una differenza»

(Di domenica 3 marzo 2024)su DAZN ha commentato la sconfittail, cosìsuccesso anche. Il tecnico bergamasco ha fatto un paragone tra le due sfide. UNA– Gian Pierospiega le differenze rispetto le ultime due sconfitte dell’Atalanta: «ilnell’ultima sfida di San Siro? No, perchéè una squadra fortissima. Ci sono stati altri episodi, un gol annullato e un rigore che hanno dilatato il risultato, mentre questa sera la partita l’abbiamo fatta noi per quasi tutta la gara, tolto quel periodo e i minuti finali ilha chiuso tutto bene impedendoci di essere pericolosi». Inter-News - Ultime notizie e ...

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e l’Inter In vista della sfida Inter- Atalanta di Serie ... (calcionews24)

Giuseppe Savoldi , ex attaccante dell’ Atalanta e del Bologna , ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Gasperini e Motta Nato in provincia di ... (calcionews24)

SERIE A - Atalanta-Bologna 1-2: sei vittorie consecutive, felsinei verso la Champions: Un grande successo del Bologna, Contro l'Atalanta per 2-1 ... perché è stato il team di Gasperini a passare in vantaggio nel primo tempo, al minuto 28, con la rete di Ademola Lookman. All'intervallo, ...areanapoli

Atalanta-Bologna, vota le PAGELLE DEI TIFOSI IN RETE: Il Bologna vince per 2-1 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo Contro l’Atalanta in quello che era una sorta di spareggio nella corsa per il quarto poto che vale l’accesso alla prossima Champions ...calcioatalanta

Atalanta-Bologna 1-2: colpo Champions per i felsinei: Bergamo, 3 marzo 2024 – Il Bologna non si ferma più. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta, che vince in rimonta il delicatissimo sContro diretto per il quarto posto Contro l’Atala ...msn