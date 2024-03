Gasparri contro Pietro Orlandi | “La commissione su Emanuela non può essere usata per insultare i santi”

(Di domenica 3 marzo 2024) "È bene che si sappia che questanon potràutilizzata peri santi: non si possono formare commissioni per accontentare i parenti", ha dichiaratosullaparlamentare sulla scomparsa die Mirella Gregori.

“Ragazzi, mi dispiace per i rumori di fondo, ma sono su un treno e non ho ancora i poteri per fermarlo“. È la battuta spassosa del comico Francesco Paolantoni ... (ilfattoquotidiano)

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidiano, e finora non smentite, del vice comandante dell’Arma Clemente Gasparri (fratello dell' On. Maurizio), pronunciate durante una lezione alla Scuola ...agenziaradicale

Inchiesta Bari, Gasparri (Fi): da Antimafia verifiche doverose: Roma, 1 mar. (askanews) – “Con buona pace degli esponenti baresi e parlamentari del Pd, la commissione Antimafia ha deciso di acquisire gli atti dell’inchiesta che ha portato a 130 arresti a Bari con ...askanews