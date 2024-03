(Di domenica 3 marzo 2024) Unaè in visita in queste ore in Puglia per alcuninell'area dove si terrà il G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia a...

G7, delegazione americana tra Brindisi e Bari per sopralluoghi sulla sicurezza: Una delegazione americana è in visita in queste ore in Puglia per alcuni sopralluoghi nell'area dove si terrà il G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia ...quotidianodipuglia

G7, delegazione americana tra Brindisi e Bari per sopralluoghi: Una delegazione americana è in visita in queste ore in Puglia per alcuni sopralluoghi nell'area dove si terrà il G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia a Fasano in provincia di ...ansa

Delegati di Hamas, Qatar e Usa al Cairo per negoziare su Gaza: Rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti si trovano al Cairo per negoziare su tregua e rilascio ostaggi a Gaza, secondo quanto scrivono media vicini al governo dell'Egitto. (ANSA) ...ansa