Furto notturno alla Coop | ladro aggredisce vigilante | arrestato

(Di domenica 3 marzo 2024) Bologna, 3 marzo 2024 – A mezzanotte si è introdotto furtivamente nelladi Viale della Repubblica, zona San Donato, per mettere a segno undi generi alimentari. Il quarantenne, con alle spalle precedenti per rapina, è stato però notato da unche ha tentato di bloccarlo. L’uomo ha reagito e ne è nata una colluttazione, nella quale la guardia è rimasta ferita, riportando cinque giorni di prognosi. Intanto, in Viale della Repubblica era arrivata la polizia: gli agenti hanno subito individuato e bloccato il quarantenne. L’uomo, che aveva tentato di portare via generi alimentari per 540 euro, è statoper rapina.