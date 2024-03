Fugge dai carabinieri e finisce nel fosso | poi prende a testate l’auto dei militari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Bologna, 3 marzo 2024 – Guidava a forte velocità e a zig zag e ha primo ignorato l’alt dei, poi è finito fuori strada. E’ stata un notte rocambolesca quella nella Bassa bolognese quella venerdì sera che ha portato all’arresto di uomo di 55 anni di origine tunisina, residente a Medicina, separato, operaio, con vari precedenti: è accusato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale oltre che di guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto si è rifiutato di sottoporsi all’alcooltest: per questo la sua patente è stata ritirata evettura posta sotto sequestro ai fini della confisca. Sono stati proprio ia incrociare l’utilitaria nei dintorni di Medicina: l'auto procedeva con andatura a zig zag, con manovre pericolose e cambi repentini di direzione. Quando igli hanno chiesto di ...