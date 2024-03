Frosinone-Lecce 1-1 | Krstovic riacciuffa i ciociari con un calcio di rigore

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Finisce 1-1 la sfida in zona salvezza tra ile il. Un pari che smuove la classifica di entrambe le squadre, ma che – anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti – non permette ae salentini di uscire dal terreno di gioco dello Stirpe pienamente soddisfatti. Nell’arco dei 90’, però, non sono mancati emozioni e sussulti, che si sono concentrati in modo particolare nei secondi 45’ di gioco. Il primo tempo è stato infatti piuttosto bloccato sul piano tattico e con pochi, veri sussulti: alla buona occasione iniziale di Cheddira,ha risposto con una conclusione ribattuta di piede e non senza fatica da Cerofolini al 26’. Proprio prima del duplice fischio di Guida, però, l’attaccante marocchino ha aperto le danze risolvendo un batti e ...

