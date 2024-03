Frosinone-Lecce 1-1 | gol di Cheddira e rigore di Krstovic

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 la sfida salvezza dello Stirpe tra ildi Di Francesco e ildi D’Aversa, oggi per la 27esima giornata, grazie ai gol die alrealizzato da. Con questo punto ilsale a 24 punti agganciando l’Udinese al quint’ultimo posto mentre ilsi porta a 25 con l’Empoli. E’ stata, almeno inizialmente, una sfida molto tattica con le due squadre che hanno provato ad affondare soprattutto con tiri dalla distanza. La prima occasione per ilarriva conal 26? ma Cerofolini si rende protagonista di una grandissima parata. Poi sul finire del primo tempo è ila passare in vantaggio. Al 47?...

Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nella partita contro il Lecce e il tecnico Eusebio Di Francesco non si è risparmiato nel post-partita. La gara si ... (calcioweb.eu)

AGI - Frosinone e Lecce si annullano nello scontro diretto per la salvezza valevole per la 27 giornata di Serie A. Allo Stirpe finisce 1-1 con i gol di ... (agi)

FROSINONE (ITALPRESS) – Frosinone e Lecce pareggiano per 1-1 nello scontro salvezza, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Al Benito Stirpe ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 la sfida salvezza dello Stirpe tra il Frosinone di Di Francesco e il Lecce di D’Aversa, oggi per la 27esima giornata, ... (seriea24)

Serie A: Empoli-Cagliari 0-1 e Frosinone-Lecce 1-1 LA CRONACA: Dopo una prima frazione dominata dall'equilibrio ma culminata con la rete di Cheddira nell'ultima azione, nel secondo tempo il Lecce riesce ad agguantare il pareggio grazie al proprio centravanti.ansa

Lecce – Una fatica immane per strappare un soffertissimo punto col Frosinone: le pagelle: Purtroppo per il Lecce, con poca efficacia ... Nel finale, brividi quando scivola in area, in uno dei tanti assalti del Frosinone. Costretto più a giocare da terzino che da esterno d’attacco. All.salentosport

Furia Di Francesco contro il regolamento: “Assurdità unica”: Scontro salvezza tra Frosinone e Lecce: l’uno a uno finale muove la classifica di entrambe le squadre ma non può rendere soddisfatti i padroni di casa. I ragazzi di Di Francesco hanno giocato ...calciomercato