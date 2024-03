Frosinone-Lecce 1-1 | gol di Cheddira e rigore di Krstovic

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 la sfida salvezza dello Stirpe tra ildi Di Francesco e ildi D’Aversa, oggi per la 27esima giornata, grazie ai gol die alrealizzato da. Con questo punto ilsale a 24 punti agganciando l’Udinese al quint’ultimo posto mentre ilsi porta a 25 con l’Empoli. E’ stata, almeno inizialmente, una sfida molto tattica con le due squadre che hanno provato ad affondare soprattutto con tiri dalla distanza. La prima occasione per ilarriva conal 26? ma Cerofolini si rende protagonista di una grandissima parata. Poi sul finire del primo tempo è ila passare in vantaggio. Al 47?...