Frosinone | furia Di Francesco | «Pareggio per una regola assurda»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, nel post partita del match di Serie A contro il Lecce Eusebio Di, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro il Lecce. RIMPIANTI – «La squadra avrebbe meritato la vittoria, per episodi ci siamo fatti male da soli. Abbiamo avuto opportunità per vincere e non siamo stati cinici. Mi auguro di giocare malissimo, non tirare mai in porta e vincere. Sono due punti persi, per la prestazione e per quello che avremmo meritato. Siamo stati bravi a ripartire, ma poi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Non c’è stato solo il finale: abbiamo dominato quasi tutta la partita e la situazione del rigore ha permesso loro di pareggiare. Peccato, per l’ennesima volta parliamo di questo». POLEMICA – «Può succedere un errore, ma ne abbiamo ...