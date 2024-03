Frosinone e Lecce si annullano | 1-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI -sinello scontro diretto per la salvezza valevole per la 27 giornata di Serie A. Allo Stirpe finisce 1-1 con i gol di Cheddira e il rigore di Krstovic, fatto ripetere per un'invasione d'area dopo il primo tentativo di Rafia neutralizzato da Cerofolini. I ciociari si mangiano le mani anche per una traversa colpita da Gelli e un gol annullato per fuorigioco a Brescianini. Si complica così la situazione nelle zone di bassa classifica per entrambe le compagini: quella di Di Francesco sale a 24 punti e quella di D'Aversa a 25, ma dietro di loro vincono sia Verona che Cagliari che ora seguono a 23 compattando ancor di più il 'gruppone' in fondo. Le prime battute di gara sono molto equilibrate e prive di grandi emozioni, tant'è che l'occasione da gol più nitida arriva solo al 26' con un tentativo ospite di ...