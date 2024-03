Frosinone | Di Francesco non ci sta sul rigore del Lecce | “assurdità unica”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilnon è andato oltre il pareggio nella partita contro ile il tecnico Eusebio Dinon si è risparmiato nel post-partita. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Cheddira e il pareggio di Krstovic su. Proprio il penalty degli ospiti ha scatenato le reazioni del tecnico ex Roma. “Credo che la squadra oggi meritasse la vittoria, perché ci siamo fatti male da soli con gli episodi. Oggi sono due punti persi per quanto mi riguarda. La squadra non è stata premiata rispetto a quanto ha messo in campo”. Sono le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Dazn. “Abbiamo avuto diverse opportunità per vincere la partita e non siamo stati cinici e determinati. Dal punto di vista della prestazione mi ritrovo sempre a ripetere le stesse cose col rischio di risultare noioso. Diciamo ...