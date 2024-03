Frigorifero sui binari Terrore a bordo del treno

(Di domenica 3 marzo 2024) Incidente sulla Circumvesuviana. Unha impattato contro unlasciato all’altezza di un passaggio a livello di via Crapolla a Pompei. Lo stesso dove, circa dieci giorni fa, fu abbandonata una vasca da bagno. In quell’occasione il macchinista riuscì a frenare. Non è andata così, purtroppo, in quest’occasione. Nessun ferito ma tanta paura per l’uomo alla guida del convoglio e alcuni passeggeri. L’ente che gestisce la linea (Eav) ha commentato: "Si tratta di delinquenti".

(Adnkronos) – "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un frigorifero . Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di Via Crapolla". A denunciare ... (periodicodaily)

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un frigorifero . Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di Via ... (dayitalianews)

L'incidente ferroviario a Pompei. Nessun ferito né danni per la Circumvesuviana "Dopo la vasca da bagno ed il New Jersey ora un frigorifero . Sempre nello ... (sbircialanotizia)

Napoli: dopo la vasca, un frigo sui binari della Circumvesuviana: È stato abbandonato un Frigorifero sui binari della Circumvesuviana di Napoli, nello stesso punto in cui giorni fa era stata lasciata una vasca da bagno. Stavolta un treno in corsa non è riuscito a ...ilfattoquotidiano

Schianto tra due auto a Vasto, una finisce fuori strada: tre morti e una ferita grave. Tra le vittime anche una minorenne: Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco di Vasto. La strada è stata sbarrata, chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Lo schianto è avvenuto poco ...leggo

Napoli, un frigo sui binari della Circumvesuviana: treno lo centra in pieno: Un Frigorifero"abbandonato sui binari della Circumvesuviana nello stesso punto in cui il 20 febbraio"era stata lasciata una vasca da bagno. Ma stavolta un treno in corsa non è riuscito a frenare in ...tgcom24.mediaset