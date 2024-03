Frane e mareggiate nel Nord-Ovest

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Domenica di piogge al Centro-per una nuova intensa perturbazione scandinava che ha investito in particolare le regioni-occidentali, con fortiin Liguria e una frana che ha isolato un paese del Parmense. In Liguria ha iniziato a piovere nella notte e sono attesi forti temporali nel pomeriggio con allerta gialla a Ponente e Levante. Le raffiche di vento di scirocco hanno superato i 110 chilometri orari e in mare si sono viste onde fino a due metri e mezzo. Possibile che domani, lunedì, la regione invii "al governo una richiesta di estensione dello stato di emergenza rispetto alledi qualche mese fa", ha spiegato l'assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone che ha messo in guardia sul pericolo di smottamenti e piccole. Una frana è stata ...