Frana blocca la 325 | niente camion e imprese isolate | “Subito soluzioni o si bloccherà tutto il distretto”

(Di domenica 3 marzo 2024) Prato, 3 marzo 2024 – Ilostaggio di una strada, la Sr 325, di un territorio fragile, come ha dimostrato con l’alluvione del 2 novembre scorso, e adesso di due frane, a nord in località Pusignara e a sud in località Camino. Unain bilico sulla 325 e una spada di Damocle dal filo quasi consunto su untessile che in Valbisenzio concentra almeno l’80% delle tintorie a fiocco. Se si ferma la Vallata, si ferma il resto delpratese con conseguenze anche fuori dalla regione,nelbiellese. Un pericolo da tanto, troppo tempo evidenziato dagli imprenditori a tutte le istituzioni competenti, anche con proposte per individuare percorsi alternativi e aggiuntivi per raggiungere ed uscire dai laboriosi territori della Valle. La misura, adesso, è colma. ...