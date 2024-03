Fosso Bianco e Bollore | I motivi delle scelte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) "Continuo a leggere interventi e commenti su due aree di Bagni San Filippo distinte e diverse. Quella detta ’del’, in mano al tribunale civile perché soggetta a procedura fallimentare della proprietà, oggetto di un’ordinanza che ho firmato per tutelare la salute pubblica, come chiesto dall’Asl a seguito dei rilevamenti effettuati dalla Protezione civile". Il sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, vuol fare chiarezza sull’argomento. Anche sulci sono polemiche e interrogazioni consiliari… "Ilè, per definizione, un’area naturalistica e da tutelare, ma ricordo che mentre l’alveo del torrente è demaniale, su un lato vi è l’area in concessione alla società che ha rilevato la struttura termale ex Contorni; più a monte e sul lato opposto, vi sono proprietà ...