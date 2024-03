“Forza Mario” | la Sud prega per il 16enne al Moscati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gesto silenzioso così come ha chiesto la famiglia di, ma al tempo stesso efficace e ricco di amore: quello fatto dalla Curva Sud di Avellino per infondere coraggio aldi Monteforte Irpino coinvolto in un incidente stradale lo scorso 18 febbraio. “. Curva Sud” la scritta sullo striscione che alcuni ragazzi nella serata di sabato hanno portato davanti all’Ospedaledi Avellino tra l’altro illuminato da qualche giorno per celebrare la Giornata mondiale delle Malattie Rare e per ricordare a tutti che nessuno deve essere mai dimenticato. Lo striscione è stato poi affisso nei pressi della Curva dell’impianto di via Zoccolari. Un’altra dedica percontinua a campeggiare davanti la sua scuola, l’Istituto Imbriani, dove ...