Fortnite x God of War | il Kratos giovane è in arrivo nella nuova stagione?

(Di domenica 3 marzo 2024) L’Epic Games Store ha pubblicato un nuovo sondaggio dove ha suggerito l’della versione “” diin, il celeberrimo ed iconico protagonista della prima trilogia (ed anche dei due capitoli per PSP) di God of War. A condividere questa novità è stato nello specifico Shiina, uno degli insider più apprezzato ed affidabili all’interno della community del free to play Battle Royale del publisher americano, che ha precisato che nell’ultimo sondaggio la società ha citato specificatamente “(2005) God of War“. Di conseguenza Epic Games si sarebbe riferita al primo capitolo del franchise sviluppato da Sony Santa Monica Studio. Aggiungiamo che l’introduzione della versione originale dinon sarebbe un qualcosa di totalmente sorprendente, visto che la prossima ...

