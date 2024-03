Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei | avvertita anche a Napoli

Continua lo sciame sismico nel Parmense , zona dove da giorni la terra sta tremando in particolare nell’area sud di Parma, verso l’Appennino. Dopo la ... (thesocialpost)

Una scossa di TERREMOTO di Magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 18:29:47 del 1 marzo 2024 nell’area dello Yemen , in mare aperto. Il sisma si è verificato a ... (inmeteo)

forte scossa di terremoto avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli alle 10 di questa mattina.Continua a leggere (fanpage)

Terremoto Campi Flegrei, Forte scossa avvertita fino a Napoli: Terremoto ai Campi Flegrei, Forte scossa avvertita fino a Napoli · Terremoto Puglia di 4.7, avvertito a Bari, Brindisi, Foggia e in tutto il Gargano. La scossa in Adriatico · Terremoto in Puglia · ...leggo

Otto terremoti forti a Piacenza dal V secolo a.C. “Lo sciame sismico si sposterà Non si può dire”: Trentuno scosse hanno superato la magnitudo 3; la più Forte, registrata il 9 febbraio alle 13.06 con epicentro a Tordenaso di Langhirano, è stata di 4.2 sulla scala Richter. Nessun danno è stato ...piacenzasera

Terremoto a Napoli, Forte scossa alle 10.02: Una Forte scossa di terremoto si è verificata nell'area flegrea alle 10.02. L'evento sismico, non ancora misurato ma sicuramente più Forte della media delle scosse di bradisismo, è stato chiaramente ...napolitoday