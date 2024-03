Formula 1 | scintille in Racing Bulls | ordini di scuderia | poi il rischio di contatto a gara finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Gran Premio del Bahrain non è stato privo diin casa, AlphaTauri fino alla passata stagione. A poche tornate dalla fine, il team ha chiesto a Yuki Tsunoda, in tredicesima piazza, di far passare Daniel Ricciardo nel tentativo di sorpassare la Haas di Kevin Magnussen. L’australiano non è riuscito a scavalcare il danese, tagliando però il traguardo davanti a Tsunoda. Dopo la bandiera a scacchi, in curva 8, il giapponese è arrivo lungo, ha bloccato e ha sorpassato il compagno rischiando il. Nelle interviste post, Ricciardo dichiara: “Non so cosa sia successo… Ormai sto diventando saggio, quindi diciamo che (Tsunoda, ndr) è stato un po’ immaturo. Penso che fosse un po’ frustrato per l’ordine di, ma era una cosa di cui avevamo parlato prima ...