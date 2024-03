Formula 1 | Newey su GP del Bahrain | “Non pensavamo di avere questo vantaggio”

(Di domenica 3 marzo 2024) La Red Bull ha conquistato la doppietta nel Gran Premio del, primo appuntamento stagionale per la1 2024. Ai microfoni di Viaplay, Adrianha parlato del proprio stupore dopo le prestazioni della RB20: “Devo dire che nondi. Il divario che avevamo durante le prove non era di queste proporzioni. Nel corso del week end non eravamo completamente soddisfatti della macchina, ma in gara tutto è andato per il verso giusto. E’ frutto del lavoro coeso di tutti e di ogni reparto. I ragazzi a Milton Keynes lavorano molto bene e sono accomunati dallo scopo di migliorare con costanza quello che si è creato. Vogliamo quindi continuare a spingere”. SportFace.

Jos Verstappen incontra Toto Wolff: clamoroso sbarco di Max in Mercedes: Tempo infatti, Newey aveva dichiarato che Ferrai è da sempre un suo pallino nella mente. Anche l'esperto di Formula 1 Ralf Schumacher ha espresso le sue opinioni in merito. L'instabilità presente ...auto.everyeye

Newey stesso sorpreso dalle prestazioni della Red Bull: "Non ce lo aspettavamo".: Inizialmente, lo schieramento sembrava vicino in Bahrain. In gran parte lo era, ma molto indietro rispetto a Max Verstappen. L'olandese si è staccato da Charles Leclerc alla partenza e ha distaccato i ...msn

Bella questa Formula 1, ma non la guarderei: Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti.rivistacontrasti