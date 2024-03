Formia | colpevole di reati finanziari | ora dovrà scontare tre anni e sei mesi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024- I Carabinieri della Stazione CC dihanno notificato, su ordine dell’A.G. di Latina, l’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti di un uomo 50enne originario di Terracina, ma di fatto domiciliato agravato da precedenti di Polizia pertra i quali la bancarotta fraudolenta commessi in Latina negli2011 e 2013, dovendouna pena di tree sei. Lo stesso dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di ...