Formia Arrestato un 50enne condannato per bancarotta fraudolenta

(Di domenica 3 marzo 2024)– I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’importante operazione di polizia, notificando un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti di un individuo di 50 anni, originario di Terracina ma residente a. L’azione è stata condotta su disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina, a seguito delle condanne per reati finanziari, tra L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia , 22 gennaio 2024- In data 22 gennaio c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di intervento presso un noto centro commerciale ... (ilfaroonline)

Formia , 27 gennaio 2024 – Un cittadino straniero di 43 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia Ferroviaria all’interno della stazione di Formia , per il ... (ilfaroonline)

Formia – Un cittadino straniero di 43 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia Ferroviaria all’interno della Stazione di Formia , per il reato di ... (temporeale.info)

A Udine arriva il nuovo vicequestore, ecco chi è Leonardo Boido: Leonardo Boido, nato a Formia il 23 settembre 1969 ... con il coordinamento dell’attività investigativa che ha portato in due anni all’arresto di 30 “passeur” turchi e curdi. Nel 2001 nominato ...udinetoday

Controllato ai domiciliari, i carabinieri sentono odore di hashish in casa e scoprono la droga: Un arresto in carcere e una denuncia in stato di libertà. E' l'esito di un controllo effettuato a Itri dai carabinieri della sezione radiomobile di Formia che, nel corso di un servizio di ...latinatoday

Roma, inseguimento sul Gra dopo un furto in un supermercato Pewex a Vigne Nuove: un arresto: I ladri, dopo aver utilizzato un furgone come ariete, hanno rubato la cassa del market di via Umberto Barbaro e sono fuggiti. Gli agenti li hanno inseguiti e fermati ma due sono riusciti a scappare ...roma.corriere