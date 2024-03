Formazioni ufficiali Verona-Sassuolo | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ledi, match valido per la ventisettesima giornata di. La sfida del Bentegodi mette in palio punti cruciali per entrambe le squadre: gli scaligeri se la stanno cavando alla grande nonostante le tante cessioni nel mercato di gennaio ma hanno bisogno di fare punti. Notte fonda invece per i neroverdi, reduci dal tonfo casalingo contro il Napoli e chiamati a muovere la classifica al più presto per evitare di scherzare col fuoco. La partita avrà inizio alle ore 12.30 di domenica 3 marzo, ecco le scelte dei due tecnici, Marco Baroni e Davide Ballardini.: Montipò – Tchatchoua, Coppola, ...