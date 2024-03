Formazioni ufficiali Napoli-Juventus | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ledi, match valido per la ventisettesima giornata di. Reduce dalla vittoria per 6-1 sul campo del Sassuolo, la squadra di casa va a caccia di un altro successo nella speranza di tornare in lotta per un piazzamento di spicco. I bianconeri devono invece difendere il secondo posto dal Milan ma soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League, al momento in ghiaccio ma non ancora certa. La partita avrà inizio alle ore 20.45 di domenica 3 marzo, ecco le scelte dei due tecnici, Francesco Calzona e Massimiliano Allegri.: In attesa: In attesa SportFace.