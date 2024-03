Formazioni ufficiali Napoli-Juventus | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 3 marzo 2024), ledella sfida in programma al “Maradona”. Le scelte di Allegri a Calzona e le possibili dritte. Non è mai una partita come le altre. Storia di una rivalità che si protrae ormai da anni tra veleni, polemiche e stilettate verbali. Riflettori accesi al “Maradona” per il fischio d’inizio di, incrocio molto importante per il percorso in campionato delle due squadre, a caccia di punti pesantissimi. Alle prese con diversi dubbi di formazione, Calzona e Allegri hanno definitivamente sciolto le riserve. Vediamo insieme le decisioni dei due allenatori: Max Allegri (LaPresse) – IlVeggente.it(4-3-3): Meret; Di ...