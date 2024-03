Formazioni ufficiali Frosinone-Lecce | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ledi, match valido per la ventisettesima giornata di. Reduci da quattro sconfitte di fila, i ciociari hanno assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per evitare di ritrovarsi immischiati nella lotta salvezza. Non se la passa tanto meglio il, reduce da tre ko e chiamato a scuotersi per allontanarsi dalla zona rossa. La partita avrà inizio alle ore 15.00 di domenica 3 marzo, ecco le scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Roberto D’Aversa.: In attesa: In attesa SportFace.