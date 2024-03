Formazioni ufficiali Como-Venezia | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ledi, match valevole per la 28esima giornata di. Al Sinigaglia va in scena un scontro diretto per la promozione inA tra due squadre divise da soli due punti e con grandi ambizioni. Buon momento di forma per i lagunari, anche se neppure i ragazzi di Fabregas se la passano male. Chi avrà la meglio? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.