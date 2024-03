Formazioni ufficiali Atalanta-Bologna | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 3 marzo 2024), ledei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 27esima giornata Sono state diramate ledella partita tra, valida per la 27esima giornata di Serie A. Queste ledi Gasperini e Thiago Motta.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.A disposizione: Musso, Vismara, Toloi, Holm, Hien, Palomino, Touré, Ederson, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Scamacca.Allenatore: Gian Piero Gasperini(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Orsolini, ...

Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna , match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sfida cruciale in ottica quarto posto e quindi ... (sportface)

Atalanta e Bologna si affrontano alle 18 (match valido per la 27esima giornata di Serie A) in uno scontro cruciale per la lotta Champions League. I be... (calciomercato)

Atalanta-Bologna, le Formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Lookman e De Ketelaere, Fabbian dal 1': Oggi all'Atleti Azzurri d'Italia va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I due club si affrontano per raggiungere un posto in Champions League, con i rossoblù che sono ...ilmessaggero

LIVE - Bari-Spezia, le ufficiali: Morachioli dal 1'. Spazio a Nasti, panchina per Puscas e Lulic: Nei biancorossi non sarà a disposizione Menez per un fastidio al ginocchio. Di seguito le Formazioni ufficiali. Bari (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesare (c), Zuzek; Dorval, Edjouma, Benali, Ricci; ...tuttobari

Atalanta-Bologna, le Formazioni ufficiali: Lookman torna dal 1': Uno scontro diretto in piena regola, un match che vale molto. Soprattutto in chiave quarto posto. L'Atalanta ospita il Bologna, quella del Gewiss Stadium sarà un faccia a faccia tra Gian Piero ...tuttonapoli