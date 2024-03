Forlì | con la Luiss un esame senza Allen Martino | Stavolta bisogna partire bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "Affrontiamo una squadra che sta facendo, al di là della sconfitta contro Orzinuovi. Ma hanno battuto Trieste in trasferta e giocato una bella partita a Trapani". Coach Antimopresenta così il match contro laRoma (palla a due ore 18, PalaTiziano), nella quarta giornata della fase ad orologio.cercherà di confermarsi nella serie positiva e di consolidare il primo posto, mentre gli uomini di coach Andrea Paccariè puntano a una vittoria di prestigio. "Dovremo avere il giusto atteggiamento in campo, contro una formazione che ha nell’americano Ty Sabin, in Valerio Cucci e nel pivot Anrijs Miska dei giocatori che hanno energia e ritmo. Inoltre un gruppo di italiani – prosegue il coach – che hanno forza ed entusiasmo e che hanno vissuto nella scorsa stagione la promozione dalla serie B". Fra ...