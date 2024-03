Forlì | col Prato la vetta nel mirino | Gara importante | lo sappiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) L’avversario più scomodo nel momento clou della stagione. Dicie in casala mente vola al pareggio indigesto maturato al crepuscolo delladi andata al ‘Lungobisenzio’. Il nervo è scoperto, colpa di un paio di scellerate letture difensive costate caro ai biancorossi, rimontati da 0-2 a 2-2 e alleggeriti di due punti che nell’economia del campionato rischiano di pesare come un macigno. Insomma, quanto basta per rifarsi oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’. "Affrontiamo un avversario forte, di categoria e reduce da un tris di vittorie, quindi in fiducia; una squadra che ha svoltato dopo l’avvicendamento in panchina e profondamente diversa rispetto a quella dell’andata. Che magari aveva qualche nome in più, ma anche diversi problemi. Adesso, invece, ilha trovato la quadratura giusta", scandisce Mauro ...