Football americano | IFL 2024 | vincono ancora i Giaguari | successi per Rhinos | Dolphins e Skorpions

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Si è entrati ufficialmente nel vivo della regular season della ItalianLeague. Dopo la kick-off week di 7 giorni or sono, in questo fine settimana si sono giocati 4 match. Secondo successo consecutivo per iTorino, mentre cadono i Guelfi Firenze all’esordio. ITorino, come detto, passano in casa dei Warriors Bologna con un nettissimo 42-7 e salgono 2-0 in stagione. IMilano, dopo il ko dell’esordio della scorsa settimana, passano in casa dei Marines Lazio con il punteggio di 27-16. Negli altri incontri,Ancona con il punteggio di 24-3 in casa dei Frogs Legnano, mentre dominano le difese traVarese e Guelfi Firenze. Punteggio appena di 7-0. I RISULTATI DELLA WEEK2 WARRIORS ...