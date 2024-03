Fontane storiche | scempio pure a S Eligio L’associazione | “Sos lanciati da anni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutia Napoli, un panorama desolante. Molte annaspano nel degrado, come quella della Maruzza in via Marina. Opquella dei Papiri, nei giardini del Molosiglio. Giacciono nell’incuria, tra l’indifferenza di troppi. Ed è un oltraggio a monumenti plurisecolari, proprio nel Centro Storico, patrimonio Unesco. Dal complesso monumentale di Sant’Maggiore, in piazza Mercato, spunta un’altra vicenda. Non funziona la cinquecentesca fontana, al centro del chiostro. E come se non bastasse, il mese scorso si è scoperto un danno. Una delle quattro vasche laterali è stata trovata spaccata. Ad accorgersene i volontari delGioventù Cattolica, cui è affidata la pulizia delle aiuole. Il presidente Gianfranco Wurzburger ha avvisato Soprintendenza, Carabinieri e ...