Fondi | azienda si appropria indebitamente di un escavatore | scatta il sequestro

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2023-Il 2 marzo 2024 i Carabinieri della locale Tenenza, hanno dato esecuzione, all'interno di un'del posto, ad un decreto dipreventivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di undel valore di euro 50.000 circa, così come disposto dall'A.G. nei confronti del legale rappresentante della società, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale, ossiazione indebita. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio