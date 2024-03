FOCUS Dopo tre mesi si rivede Capanni | out Pietrangeli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) L’ultima partita l’ha giocata a dicembre, per la trasferta di Lucca ritorna nell’elenco dei convocati Gabriele. Un’alternativa in più là davanti per mister Troise che per la gara contro la Lucchese, invece, non recupera. Ma nemmeno Marchesi e l’ultimo arrivato Oddi che ancora non ha mai indossato la maglia a scacchi. Il tecnico del Rimini ha pensato a qualche variazione rispetto alle ultime uscite di campionato, soprattutto rispetto al match di mercoledì di coppa a Catania. In difesa al fianco di Gigli potrebbe esserci Lepri, mentre in mezzo al campo Troise potrebbe dare un po’ di fiato a Langella, ma anche a Megelaitis rispolverando Delcarro. In attacco più di un ballottaggio possibile. Sempre attuale quello tra Malagrida e Cernigoi con il centravanti di Mantova che questa volta potrebbe partire dal primo minuto.