Firenze si riempie di orientisti | con mappa e bussola per le vie del centro

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Non solo turisti per le vie della città, oggi: circa 150 atleti di corsa orientamento hanno invaso pacificamente tra le 10 e le 12 la zona tra piazza Santa Croce, piazza della Signoria, ponte Vecchio e oltrarno. Il cuore delstorico infatti è stato teatro di una competizione di orienteering, lo sport con cartina ein cui vince chi nel minor tempo possibile raggiunge in sequenza una serie di punti segnati in. Circa venti minuti di corsa, tra vicoli e piazze, schivando i turisti della prima domenica del mese e i mille tavolini dei bar. “L’orienteering – spiegano gli organizzatori dellaOrienteering ASD, presieduta da Pierluigi Cantini – è uno dei pochi sport completi, perché abbina l’aspetto atletico al ragionamento, dovendo costantemente scegliere il ...