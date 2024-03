Firenze | Fabio Concato in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2034 – Un appuntamento speciale con la grande musica italiana d’autore quello in programma al(ex Tuscany Hall) di, doveguiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. L’appuntamento è sabato 9 marzo alle ore 21. Dagli esordi a oggi, il cantautore accompagnerà dunque il pubblico in un viaggio nella miglior musica d’autore italiana.è tra le più raffinate certezze della nostra musica, un interprete che crede ancora nella poesia, adagiata su armonie che hanno una stretta familiarità con il jazz. Negli anni, ...