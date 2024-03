Fiorentina Italiano | «Juric? Sono cose che capitano | lo stimo molto»

(Di domenica 3 marzo 2024) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dai viola contro il Torino Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. LITIGIO CON– «Penso che siano situazioni dove si fraintende. Io stavo parlando con il quarto uomo, volevo anche interpellare lui, ma l’adrenalina durante le partite e tutto quello che fa di contorno ti porta ad avere questi battibecchi. Tutto a posto, non credo sia niente di particolare». SE SI CHIARIRANNO – «Non è la prima volta che succede con lui, così come con altri, poi finita la partita si pensa alla prossima, ci si stringe la mano e si va avanti. Volevo chiedere una cosa al presidente Cairo, qualcuno mi ha fermato, ma vabbè. Volevo dirgli ...

