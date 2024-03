Fine della strada | Apple avrebbe cancellato i piani per rilasciare un’auto elettrica

Un 23enne di Cisterna di Latina non accettando la fine della relazione sentimentale con una 46enne salernitana aveva messo in atto una serie di comportamenti ... (ilcorrieredellacitta)

Un 23enne di Cisterna di Latina non accettando la fine della relazione sentimentale con una 46enne salernitana aveva messo in atto una serie di comportamenti ... (ilcorrieredellacitta)

Melissa Satta ha annuncia to di aver deciso di denunciare chi l’ha definita sex addicted, dipendente dal sesso, dopo la fine della storia con Matteo ... (metropolitanmagazine)

Finale convulso a Valencia , dove il Real Madrid pensava di aver segna to il gol della vittoria per 3-2 al nono minuto di recupero, salvo scoprire che l'arbitro ... (fanpage)

Materna, terreno bonificato. Non sono stati trovati ordigni: A buon Fine la bonifica bellica per la realizzazione della nuova scuola materna di Massalengo, presto i lavori. Si tratta di un’opera da 6 milioni di euro, a impatto zero, finanziata interamente col P ...ilgiorno

Il Superbonus costerà 200 miliardi: ringrazieremo (!) Conte che l’ha introdotto e la destra che l’ha prorogato: I costi per i contribuenti italiani del Superbonus lievitano di giorno in giorno: la scelta del Governo Conte 2 che l’ha introdotto e della destra che ne ha consentito ... al Superbonus da 40 miliardi ...firstonline.info

Ieg vola in Borsa. Titolo cresciuto del 70%: All’indomani della presentazione del piano strategico ... 3,73 euro – è aumentato progressivamente nella prima parte del 2024 (3,08 euro a Fine 2023, poi 3,52 prima dell’avvio del Sigep), per poi ...ilrestodelcarlino