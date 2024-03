Fine del maltempo? Sottocorona | Aspettiamo a dirlo | le previsioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 3 marzo 2024) Come accade ogni mattina, Paoloha diffuso dallo studio di Omnibus le ultimemeteo. Dopo giornate di, è ora della tregua? Stando alle parole dell'esperto, non sembrerebbe. "Partiamo dal Sud, dove c'è ben poco. Al Centro troviamo piogge moderate, ma dall'alta-Toscana, la Liguria, il Nord-Ovest, ci sono precipitazioni abbondantissime. Nevose in zona alpina, ma le temperature sono ancora alte e quindi piove a quote medie": questo il bollettino della giornata di oggi. Ma come evolverà questa situazione nei prossimi giorni? Domani il tempo migliorerà. Eccezione fatta per "qualche residuo giallo". Questo vuol dire che la pioggia bagnerà il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Poi, ilscenderà al Sud, arrivando a coinvolgere "le isole maggiori, il basso-Tirreno. Quindi Campania, ...