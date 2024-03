Filotto Bologna | sesta vittoria consecutiva | non capitava da 57 anni

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilbatte l’Atalanta e mette in fila la: non succedeva da oltre cinquantasetteIlsbanca anche a Bergamo e trova la, che cementifica il quarto posto in classifica per la squadra di Thiago Motta. Questa serie di vittorie consecutive ha dei precedenti nella storia rossoblù. Come riportato da OptaPaolo, i felsinei non trovavano una serie vincente come questa da 57: l’ultima volta nel 1967, con Luis Carniglia come allenatore. Prima ancora riuscirono a vincere sei partite consecutive anche nella stagione 1963/64 con allenatore Fulvio Bernardini. C’è un’altra affinità tra quest’ultima e la squadra di Thiago Motta, sempre riportata da ...

