Fiction rai Lolita Lobosco trama e anticipazioni

(Di domenica 3 marzo 2024) La serie televisiva “Le indagini di3” promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una nuova serie di avventure mozzafiato. In questa terza stagione,si troverà ad affrontare nuove e avvincenti indagini che metteranno alla prova le sue abilità investigative, mentre un incontro inaspettato potrebbe cambiare radicalmente la sua visione sull’amore, dopo le delusioni delle sue ultime relazioni. Ma saràin grado di superare le sue intime resistenze e aprirsi di nuovo all’amore, nonostante la ferita causata dalla vicenda di Angelo? In questa terza stagione le puntate saranno 4 e andranno in onda in prima serata su Rai 1 dal 4 marzo 2024. Se ti perdi una puntata o la vuoi recuperare è possibile andando su RaiPlay. Di seguito troverai alcune ...