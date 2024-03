Fiaccolata della Lega in via Padova | tensione fra polizia e centri sociali

(Di domenica 3 marzo 2024) Milano, 3 marzo 2024 – Sono le 18.45 di oggi, domenica 3 marzo, quando iLambretta, T28, Galipettes, Panetteria hanno provato a partire in corteo per raggiungere la bocciofila di via91, punto in cui laaveva organizzato una“pro sicurezza” nel quartiere. Giorgiper la sicurezza convocata da Silvia Sardonele Forze dell'Ordine pensavano bene di caricare il presidio di antirazzist* e antifascist* in viadove erano presenti circa 200 persone. - All’altezzabocciofila vicino a via Esterle, dove sorgerà la nuova moschea, Silvia Sardone presentava il suo libro “Mai sottomessi - Cronache di un’Europa islamizzata” . Giorgi ...

fiaccolata in piazza Campidoglio , a Roma, in memoria di Alexei Navalny , il dissidente russo ucciso in carcere in Siberia dal regime di Putin. La ... (ilfoglio)

Funerali di Antonella Di Massa, trovata morta a Ischia: "La verità la sa solo lei": Graffiata dal gatto viene trovata morta in casa dal marito: "Curata per artrosi" Trovata morta in casa dal marito, le prime evidenze dell'autopsia sul corpo della 68enne di Santarcangelo, in provincia ...youmedia.fanpage

Le fiaccole per Patrizia, il padre: “Chi sa qualcosa, parli”: “Abbiamo voluto la Fiaccolata per sensibilizzare i cittadini di Fasano che hanno notizie importanti relative alla morte di Patrizia a collaborare con le forze dell'ordine - dice sempre il padre Vito - ...bari.repubblica

Fiaccolata a Fasano per ricordare la giornalista Patrizia Nettis: «Verità e giustizia»: Questa sera a Fasano la Fiaccolata in ricordo della 41enne per una manifestazione che ha raccolto l’adesione, tra gli altri, di alcuni centri antiviolenza. «L’obiettivo della manifestazione - spiega - ...lagazzettadelmezzogiorno