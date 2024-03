Ferrari in pieno stile Gattopardo | ecco perché non è cambiato niente | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse Il, capolavoro nel quale sanciva il principio secondo cui «Se si vuole che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», non avrebbe mai potuto pensare che un giorno quel principio si potesse adattare alla Formula 1 degli ultimi anni dove le grandi dittature della Mercedes (sette mondiali di seguito) e quella attuale della Red Bull (tre volte iridato Verstappen), stanno marmorizzando il Circus. Ieri sera, tra le dune del deserto del Barhain e sotto i riflettori di un gran premio corso sotto le stelle per esigenze televisive e, quindi, puramente economiche, Super Max ha suonato la solita litania: è partito in pole position, ha condotto dall'inizio alla fine e ha scolpito nel marmo della Formula 1 la sua 55esima vittoria. Nulla è, quindi, rispetto al 2023. La RB20 tutta rivoluzionata da ...