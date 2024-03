Ferrara | «Quella contro la Juve è la sfida migliore per la risalita del Napoli»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Manca pochissimo al fischio d’inizio di, prima che le due formazioni scendano in campo si analizza ladi questa sera negli studi di Dazn. Ciroha commentato Laper il«Non c’è partitachelantus per iniziare ladel. Questa, per noi napoletani, è la LA partita ed è così da sempre. Servirà una grande prestazione, magari il pareggio tra Atalanta e Bologna sarebbe andato meglio. Alaè una gara estremanente sentita, la squadra dovrà continuare con il gioco che abbiamo vistoil Sassuolo» L'articolo ...