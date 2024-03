Ferrara Basket | serata da playoff Canestri e difesa | Pordenone va ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)9274: Bellini ne, Romondia 7, Cattani, Drigo 16, Kuvekalovic 3, Sankaré 10, Porfilio 16, Guerra 5, Cecchetti 15, Ballabio 8, Jovanovic ne, Marchini 12. All. Benedetto.: Farina 15, Michelin 2, Cardazzo 11, Bot, Cagnoni 4, Venaruzzo, Tonut 8, Mandic ne, Venuto 7, Varuzza 6, Mozzi 21, Biasutti. All. Milli. Parziali: 30-21; 50-38; 63-60. Il primo atto del Play-In Gold va a, che in una Bondi Arena bollente batte un’arcignae si assicura due punti importantissimi in vista del prosieguo del campionato. Al palasport si vive unada, i biancazzurri comandano per tutto il primo tempo, rintuzzano i tentativi di rimonta degli ospiti e nell’ultimo quarto ...