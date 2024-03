(Di domenica 3 marzo 2024) "E' un periodo un po' tosto, questi due mesi e mezzo ma la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie del mondo" ha detto tesa Chiaranell'intervista a Che Tempo che fa sul Nove questa sera. "Mi sono trovata al centro di una ondata d'odio. E non si è mai preparati a certi attacchi". "Se ho frainteso restituisco" così Chiaraè tornata sull'indagine del Pandoro-gate ribadendo di "essere in buona fede". "Io eci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. E' un periodo dine abbiamo avute anche in passato, questa è unaun po' più forte", ha detto Chiaraa Che tempo che fa questa sera sul Nove affrontando il tema della separazione con Fedez. ...

